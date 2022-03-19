https://news.day.az/society/1446054.html В Баку обнаружен боеприпас - ФОТО - ВИДЕО
В Баку обнаружен боеприпас - ФОТО - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Наримановского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Сообщается, что территория была оцеплена, специалисты при осмотре места происшествия обнаружили 1 30-мм снаряд, пригодный для боевого применения.
Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания.
В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.
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