В Баку обнаружен боеприпас

На горячую линию "112" МЧС поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории Наримановского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Сообщается, что территория была оцеплена, специалисты при осмотре места происшествия обнаружили 1 30-мм снаряд, пригодный для боевого применения.

Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.