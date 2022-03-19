В Баку водитель Range Rover совершил автохулиганство, его задержали

В Баку водитель, совершивший ряд грубых нарушений правил дорожного движения и не подчинившийся требованию сотрудника полиции остановиться, арестован в административном порядке.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в Сабаильском районе столицы водитель автомобиля марки Range Rover нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.

Затем водитель продолжил движение, не подчинившись требованию дорожной полиции остановиться. Тот же водитель, совершив грубое нарушение на так называемом "Неапольском" круге в Хатаинском районе, проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться.

Сотрудники 34-го отдела полиции Хатаинского районного управления полиции установили личность водителя.

Было установлено, что водителем автомобиля является житель столицы Орхан Эйюбов, который был задержан и доставлен в отдел полиции. Собранные в отношении водителя материалы были направлены в суд для дачи правовой оценки. Решением суда Орхан Эйюбов был арестован в административном порядке на 20 дней.