В Исмаиллы из-за снега обрушилась мансарда дома

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в результате сильного снегопада в поселке Басгал Исмаиллинского района обрушилась мансарда перед частным домом и закрыла вход в дом, в результате жители оказались в беспомощном состоянии в доме.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, на место происшествия были незамедлительно вызваны соответствующие подразделения Исмаилинской районной части пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате обрушения мансарды перед частным домом, принадлежащим Кязимову Абульфазу Гасан оглу, был закрыт вход в дом и два человека остались беспомощными внутри дома.

Используя различную технику, пожарные снесли пристроенную к частному дому мансарду общей площадью 35 кв. м., восстановили проход к дому и спасли хозяина и его супругу.