https://news.day.az/society/1446074.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 116 случаев заражения коронавирусом, 235 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
4 пациента с коронавирусом скончались.
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