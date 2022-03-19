Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 16 974 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 801, вторую дозу получили 1 864, бустерную дозу - 13 498 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 811 человек.

Общее число вакцинаций в стране составляет 13 355 516, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 318 721, вторую дозу получили 4 812 983, бустерную дозу - 3 000 253 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 223 559 человек.