В Масаллы и Джалилабаде эвакуировали почти 150 человек

Как сообщалось ранее, в результате проливных дождей, начавшихся в южном регионе Азербайджана с минувшей ночи, из-за повышения уровня воды в реках и каналах, кратковременных селей в ряде населенных пунктов Масаллинского и Джалилабадского районов оказались затоплены некоторые частные дома, дворы и посевные участки, другие объекты и их окрестности.

Как передает Day.Az в субботу со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям, силы МЧС, привлеченные на место для ликвидации последствий, продолжают проводить аварийно-спасательные и другие неотложные мероприятия.

В результате принятых неотложных мер из сел Моллаоба, Тезе Алвады, Беделан, Борадигях Масаллинского района, города Джалилабад и сел Тезекенд, Астанлы, Ферзили, Сеидбазар, Гёйтепе, Порсава, Привольное Джалилабадского района эвакуированы 146 человек.

В настоящее время на затопленных территориях продолжаются эвакуация и меры по откачке воды.