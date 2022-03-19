Корни и традиции Новруз байрамы

Автор: Теймур Атаев

Фрагменты истории

С далекого прошлого берет свое начало сегодняшний Новруз байрамы. Празднество настолько популярное, что ему уделили место все энциклопедии. Как говорится в Википедиия, "Новруз знаменует собой первый день весны и...отмечается в день астрономического весеннего равноденствия, которое обычно происходит на 21 марта". По иранскому же календарю - это Новый год, а "Ноуруз - его первый (новый) день, соответствующий дню Ормазд месяца Фарвардиня".

Традиционно появление Новруза связывается с именем легендарного шаха "в иранской мифологии и эпосе" (Википедия) Джамшида. Того самого, кем, согласно священной книгой зороастризма Авесте, в Хорезме был зажжен первый по святости огонь этой религии. В знаменитой поэме Шахнаме (976-1011) Абулькасыма Фирдоуси есть такие строки: "Могучий государь на троне восседал. К престолу царскому стекалися все люди...Алмазами они Джемшида осыпали И день тот "Новым днем" все стали называть; И отдых в Новый год, в день первый Фервердина, Был телу от работ, а сердцу от вражды. Вельможи в этот день веселый пир давали..."(1).

Известный британский иранист Мэри Бойс проводит прямую параллель между Новрузом и зороастризмом (государственная религия трех великих иранских империй с VI в. до н.э. по VII в.н.э.). Согласно исследователя, блестящего знатока зороастризма и манихейства, основатель религии Спитама Заратуштра (Зороастр) "возложил на своих последователей" "непременную обязанность" - "ежегодное празднование семи больших праздников, посвященных Ахура-Мазде" (европейское наименование высшего божества древних иранцев). Одно из которых "предназначалось" огню. Со слов М.Бойс, данный праздник, который "по-персидски называется Ноуруз (букв. "Новый день")", приурочивался "к весеннему равноденствию. Из чего она делает вывод, что Зороастр использовал, "по-видимому, древнее празднование наступления весны, которое посвятил Аша-Вахишта ("Лучшей праведности") и огню". Добавляя, что "празднество напоминает о Последнем дне мира [становящимся] одновременно Новым днем вечной жизни...и отмечает ежегодное поражение Злого Духа"(2).

В приложении к Авесте - Бундахишн ("Сотворение основы", IX в.) - самом значительном произведении литературы на пехлеви (гос. язык Сасанидского Ирана), говорится: "Когда наступает (день Ормазд) месяца Фравардин, (он уменьшает силу, которую имеет зима), и лето приходит из своего (жилища) и обретает силу и власть...и созревают плоды деревьев"(3) (понятие Ормазд соответствует Ахура-Мазда).

Ну чем не аналогия с верованиями древних египтян, справлявших Новый год 19 июля, в день восхода священной звезды Сириус и с приходившим на смену засухе разливом Нила, когда начинался отсчет нового цикла жизни? А накануне (ночь бога Ра) проходило торжественное шествие во главе с четой фараона. В праздничный день никто не работал, все ходили друг к другу в гости и поминали предков. Вместе с тем, согласно древнеегипетским мифам, первоначально Осирис являлся богом плодородия, "став" богом Солнца позднее. Бог плодородия ежегодно ежегодно возрождался в день равноденствия, в пору весеннего расцвета природы. У кельтов, кстати, покидавшая землю во время холодов богиня плодородия Фрея возвращалась весной, чтобы дать жизнь природе. "Свой" ежевесенний праздник посвящался и индуистской богине Сарасвати, изображавшейся держущей цветок лотоса и священные Веды.

В то же время, кроме иранцев, 21 марта является Новым годом для бахаистов, зародившихся в сер. XIX в., у которых со 2 по 20 марта (последний месяц их календаря) принято соблюдать пост, завершающийся как раз новогодним праздником Новруз.

Но в целом, в качестве новогоднего месяца март был представлен еще в Вавилоне, где Новый год отмечался 21 дня нисану (март-апрель). В эти дни проводились определенные ритуалы и развлечения. В древнем Риме жители праздновали смену года до утра также в марте, вплоть до появления юлианского календаря, когда "новогодняя" дата поменяла расписание на ночь с 31 декабря на 1 января. До конца XV в. 1 марта Новый год отмечался и на Руси. Все с тем же обоснованием начала возрождения природы. Но во всех последних случаях - не в качестве "Новруза".

История и современность

Что касается современных новрузовских традиций (мероприятий), то в них однозначно просматривается ощутимая "связь времен" с древностью. Например, приготовление сэмэни (проращенных семян пшеницы), предстающей в виде молодой травки - символа обновления пост-зимней природы, рождения новой жизни. В этом же ряду - крашеные вареные яйца. Общеизвестно, что яйцо - также символ происхождения жизни. С природным обновлением связаны и традиции особого отношения к предшествующим Наврузу дней перед средой (четыре цикла): пробуждение воды (начало движения "стоячих" вод) (вспомним древних египтян, в Новый год наполнявших сосуды водой из Нила, считавшейся в это время года чудодейственной.); огня (тепла?); земли (обновление почвы); растений (цветение почек на деревьях). Что свидетельствует о начале с наступлением весны новой жизни.

Естественно, сопровождаются праздничные дни весельем. Вот как описывал столкнувшийся с Новруз байрамы в Шамахы (Шемаха) нидерландский путешественник XVII в. Ян Стрейс: "Науруз (Naurus) они праздновали выстрелами из двух пушек и многих мушкетов. Всю ночь звучали 15 литавров, тромбонов, труб и других резких инструментов. Раздавались выстрелы из орудий. Хан поставил открытый стол для всей придворной челяди. То же самое сделали и горожане; желали друг другу счастья и благословения, как и у нас принято в день нового года. Это продолжается у них несколько дней, они приветливо приглашают в гости друзей и знакомых, едят и пьют самое лучшее"(4).

Без использования ружей и мушкетов, но и сегодня в дни Новруза проводятся увеселительные мероприятия, а в домах пекутся всевозможные, с превалированием пахлавы и шекер-буры. При этом все дни сопровождаются "образом" огня (в т.ч. в нахождении на праздничном столе свечей). Что также не случайно. Ведь в зороастризме настолько просматривается культ огня, что последователей зороастризма часто называют огнепоклонниками. Однако, согласно ряда источников, они сами не принимают такой характеристики, т.к. "огонь - символ света и чистоты бога" (по М.Бойс он является "жизненной силой, пронизывающей все творения" и "символом праведности"). Но, в любом случае, в зороастрийских храмах (перс. "аташкадэ", азерб. атешгях, букв. дом огня) огонь горит неугасимо. (В скобках можно заметить, что в 30 км от центра Баку находится "храм огня" Атешгях. Предполагается, что "святилище относится к началу нашей эры". После принятия жителями страны Ислама храм был разрушен, а исповедовавшие зороастризм оказались в Индии. С развитием же "шелкового пути" индийские купцы приступили к сооружению построек на этом месте. К началу XIX в. храм получил нынешний вид).

Но Новруз в качестве официального праздника в ряде стран постсоветского пространства стал отмечаться после обретения ими независимости. В советское время он был запрещен. Причем "в кулуарах" "уверенно" бытовало мнение не просто о религиозных корнях праздника, а об "исламской традиции". Безусловно, вряд ли в "центре" не знали истории происхождения Навруза. Следовательно, причину его запрета целесообразно искать в боязни коммунистического руководства СССР некоего единения отдельных народов на пару дней не на "советской" основе. Ну а сегодня - никаких запретов! Только праздник!

С праздником Весны! Ростки новой жизни вокруг нас!

1.Абулькасым Фирдоуси. Шахнаме

https://www.rulit.me/books/shahname-tom-1-read-453372-1.html

2. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Boyis/03.php

3. Бундахишн

https://avesta.tripod.com/pehlev/Bundahishn09.htm

4. Стрейс Ян. Три путешествия

https://www.vostlit.info/Texts/rus13/Strejs/frametext34.htm