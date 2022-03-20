В Гяндже совершен налет на дом

В Гяндже произошел налет на дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован на улице Сади.

Намазов Хайям Расим оглу 1975 года рождения госпитализирован с порезом уха, а его мать, Намазова Хуршуд Али гызы 1950 года рождения - с колото-резаными ранами запястья правой руки и травмой губы. Обоим пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как средней тяжести. По словам пострадавших, двое напавших были в масках. По их словам, налетчики были вооружены.

Налетчики ничего не смогли вынести из дома. Из-за возникшей шумихи они они скрылись с места происшествия.

Полиция проинформирована о случившемся. По факту проводится расследование.