Когда улучшится погода в Азербайджане?

В стране сохраняется нестабильная погода, местами выпали осадки, в горах - снег и образовался снежный покров. Утром в некоторых районах Абшеронского полуострова шел мокрый снег.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 11:00 20 марта высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах) составила 74 см, в Алтыагадже, Халтане, Шахдаге - 41 см, в Лерике - 40 см, в Кишчае (Шеки) - 35. см, в Агдере (Ордубад) - 32 см, в Грызе - 24 см, в Дашкесане, Гусаре - 13 см, в Губе - 10 см, в Гейгеле - 8 см, в Шахбузе - 6 см, в Шаруре - 2 см.

Минимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове 2-4 градуса тепла, в Нахчыванской Автономной Республике до 10 градусов мороза, в горных районах до 11 градусов мороза, в низменных районах до 5 градусов тепла.