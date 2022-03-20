Какой будет погода 21 марта?

Обнародован прогноз погоды на 21 марта.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью до 2° тепла, днем до 6° тепла. Атмосферное давление понизится с 773 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

21 марта в районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами снег, днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье до 15° мороза, днем 0-5° мороза.