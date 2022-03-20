В Шуше высота снежного покрова превысила 1 м

В Шуше высота снежного покрова превысила 1 метр.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель правления Управления Государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов.

Он отметил, что снегопад в Шуше продолжается: "Температура воздуха опустилась ниже минус 5 градусов. Высота снежного покрова превышает 1 метр. В очистке улиц и площадей города задействована вся снегоочистительная техника города".