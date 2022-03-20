https://news.day.az/society/1446244.html В Азербаджане уменьшается количество зараженных коронавирусом - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербаджане уменьшается количество зараженных коронавирусом - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 78 случаев заражения коронавирусом, 215 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
5 пациентов с коронавирусом скончались.
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