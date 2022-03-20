В Азербаджане уменьшается количество зараженных коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 78 случаев заражения коронавирусом, 215 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

5 пациентов с коронавирусом скончались.