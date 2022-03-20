Граждане Азербайджана активно проходят вакцинацию

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 12 966 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 668, вторую дозу получил 1 501 человек, "бустерную" дозу - 10 039 человек. Число вакцинированных "бустерной дозой" после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 758 человек.

Общее число сделанных вакцин в стране составляет 13 368 482, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 319 389, вторую дозу получили 4 814 484 человека, "бустерную" дозу получили 3 010 292 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой привились 224 317 человек.