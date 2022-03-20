Успешные женщины мира на Global Woman Summit в Баку

Торжественный вечер Global Woman Summit состоится 23 марта в гостинице Four Seasons в Баку, сообщает Day.Az. Наряду с известными представительницами Азербайджана, в проекте участвуют экономисты, учёные, врачи и основательницы различных брендов из Турции, Казахстана, Испании, Швейцарии, Ирана, ОАЭ, Туниса, Катара и других стран.

В первой части гала-вечера перед широкой аудиторией выступят известные спикеры, а во второй части успешные леди будут награждены специальной премией Global Woman Awards.

Среди спикеров Мэри Истироти - координатор международной клиники Liv Hospital, и Бюлент Джихан Тимур - известный турецкий пластический хирург. В проекте принимают участие известная французская ведущая Мерьем Деббах, а также всемирно известный инфлюенсер из Объединенных Арабских Эмиратов и успешная бизнесвумен Джвана Карим, известная ливанская писательница Мирна Хаддад, руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, дизайнер Гульнара Халилова, поэтесса, общественный деятель Захра Бадалбейли, основательница марки Dəbz, дизайнер Эльнара де Бирбуэт, художница Гюнай Зебич, руководитель сети салонов красоты Beauttech Эльнара Нахметова и другие успешные женщины, работающие в различных профессиях.

Основная цель "Global Woman Summit", который имеет довольно широкую аудиторию, состоит в том, чтобы представить успешных женщин публике, оценив деятельность, вдохновить их на большие успехи.

В двухдневной программе Global Woman Summit примут участие более 60 участниц из 30 стран мира.

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