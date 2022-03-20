https://news.day.az/society/1446259.html Трактор столкнулся с «BMW» в Агджабеди, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
Трактор столкнулся с «BMW» в Агджабеди, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Хиндарх Агджабединского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения трактора с легковым автомобилем марки "BMW" (35 BX 876) погибли водитель иномарки, житель поселка Хиндарх Гулиев Садиг Вахид оглу и его пассажир, житель района Мамедов Логман Ильгар оглу.
По факту проводится расследование.
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