https://news.day.az/society/1446269.html Председатель ОБСЕ поделилась публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз - ФОТО
Председатель ОБСЕ поделилась публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз - ФОТО
Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в связи с праздником Новруз поделилась публикацией на азербайджанском языке.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "С праздником Новруз!".
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