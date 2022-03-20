Председатель ОБСЕ поделилась публикацией на азербайджанском языке по случаю праздника Новруз
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Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде в связи с праздником Новруз поделилась публикацией на азербайджанском языке.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "С праздником Новруз!".