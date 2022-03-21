https://news.day.az/society/1446285.html ДТП в Шамкире - погиб один человек
ДТП в Шамкире - погиб один человек
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, причиной происшествия стало столкновение двух легковых автомобилей марки KIA.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали несколько человек, один из которых скончался.
Двое пострадавших госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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