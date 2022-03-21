ДТП в Шамкире

- погиб один человек

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, причиной происшествия стало столкновение двух легковых автомобилей марки KIA.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали несколько человек, один из которых скончался.

Двое пострадавших госпитализированы.

По факту проводится расследование.