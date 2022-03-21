В Газахе семья отравилась угарным газом

В Газахском районе члены одной семьи отравились угарным газом.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из домов в районе под названием СУ-15.

Так, Махмудов Турал Гасан оглы (1985 г.р.), его супруга Махмудова Ламия Ильгар гызы (1995 г.р.) и их дети - Махмудзаде Ягмур Турал гызы (2012 г.р.) и Махмудзаде Сахил Турал оглы (2015 г.р.) с признаками отравления доставлены в больницу.

Отмечается, что один из них находится в критическом состоянии.

По факту ведется расследование.