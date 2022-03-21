https://news.day.az/society/1446327.html В Газахе семья отравилась угарным газом
В Газахе семья отравилась угарным газом
В Газахском районе члены одной семьи отравились угарным газом.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из домов в районе под названием СУ-15.
Так, Махмудов Турал Гасан оглы (1985 г.р.), его супруга Махмудова Ламия Ильгар гызы (1995 г.р.) и их дети - Махмудзаде Ягмур Турал гызы (2012 г.р.) и Махмудзаде Сахил Турал оглы (2015 г.р.) с признаками отравления доставлены в больницу.
Отмечается, что один из них находится в критическом состоянии.
По факту ведется расследование.
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