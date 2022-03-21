Новые кадры затопленных сел в Масаллы

В результате проливных дождей увеличилось число затопленных сел в Масаллинском районе.

Как передает Day.Az, кадры бедствия распространились в соцсетях. На них видно, что жители пытаются покинуть затопленные дома, а сотрудники полиции помогают им.

Как сообщили в МЧС, в поселке Мещели Хачмазского района, селе Ашагы Яглывенд Физулинского района, селе Кенхе Алвады Масаллинского района, городе Джалилабаде, городе Гейтепе и селе Тезекенд была эвакуировали граждан.