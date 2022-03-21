В Азербайджане посадят более 700 тыс. деревьев

С целью подчеркнуть значение сохранения лесов, важность их восстановления 21 марта ежегодно отмечается Международный день лесов. В Азербайджане так же на постоянной основе проводятся широкомасштабные мероприятия по восстановлению лесов, акции по посадке деревьев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель Службы по развитию лесов Вахид Фарзалиев.

По мнению специалиста, работы по восстановлению лесов должны проводиться целенаправленно и на научной основе. При посадке леса важно выбирать растения, соответствующие почвенно-климатическим условиям и рельефу местности.

"В последние годы в большинстве стран мира предпочтение отдается не монокультурам, а смешанным насаждениям. Это связано с их достаточно высокими почвозащитными, водосберегающими и эстетическими свойствами. Мы так же уже уделяем особое внимание смешанным насаждениям при посадке лесов, в том числе на освобожденных территориях. При этом, чтобы обеспечить надлежащий уровень сохранения воды в почве, в настоящее время осуществляем посадки террасного типа", - сказал Фарзалиев.

По его словам, в соответствии с планом весной по всей стране планируется провести лесовосстановительные работы на 344 гектарах земель лесного фонда, высадить в соответствии с климатическими условиями каждого региона в общей сложности более 700 000 деревьев, посеять более 6000 килограммов семян.