https://news.day.az/society/1446363.html Синоптики прогнозируют дожди в Баку
Синоптики прогнозируют дожди в Баку
Обнародован прогноз погоды на 22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет облачно.
К вечеру местами возможны осадки. Северо-восточный ветер скоростью до 7-12 м/с сменится днем северо-западным ветром с усилением до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - 5-7 градусов тепла.
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