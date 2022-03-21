Синоптики прогнозируют дожди в Баку

Обнародован прогноз погоды на 22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет облачно.

К вечеру местами возможны осадки. Северо-восточный ветер скоростью до 7-12 м/с сменится днем северо-западным ветром с усилением до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-3, днем - ​​5-7 градусов тепла.