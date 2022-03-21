В Гобустане открылся Международный фестиваль плова, посвященный Новрузу

В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике открылся Международный фестиваль плова, посвященный празднику Новруз, передает Day.Az.

В специально установленных шатрах представлены уникальные блюда Азербайджана, Индии, Катара и Таджикистана. Будет зажжен праздничный костер, пройдут выступления актеров Государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига, а также пехлеванов (силачей, борцов) и канатоходцев.

Также состоится концертная программа с участием персонажей Новруза - Косы, Кечала, Бахар гызы, будет организована экспозиция детских рисунков, проведены различные игры и ярмарка ручных работ.

Мероприятие организовано Гобустанским заповедником при поддержке министерства культуры Азербайджана.

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