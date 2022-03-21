Вниманию водителей!

Обнародована информация о ситуации на автодорогах Азербайджана.

Как сообщили Day.A в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), 22 марта из-за нестабильной погоды на территории страны на некоторых участках автомагистралей Губа-Гусар, Баку-Шамахы-Евлах, Гораган-Гах-Загатала, Хекери-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Ханкенди-Ходжавенд, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Евлах-Ходжалы-Лачин, Шуша-Физули, Гянджа-Дашкесан, Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, Агдам-Физули-Горадиз, Физули-Джабраил-Махмудлу, Шамкир-Гядабек, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы видимость будет ограничена до 200-700 м, в горных и предгорных районах ожидается гололед на дорогах.