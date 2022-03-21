На трассе Баку-Газах в Гарадагском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, недалеко от торгового центра "Садарак" бензовоз Man, принадлежащий ООО "Azpetrol", врезался в железное ограждение и выехал на встречную полосу. В этот момент он врезался в легковой автомобиль марки "Mercedes". После столкновения бензовоз сошел с трассы и упал в овраг. В результате аварии находившиеся в легковом автомобиле два человека погибли, водитель бензовоза получил тяжелую травму.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Сотрудники ГДП установили, что водитель бензовоза управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.