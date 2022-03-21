https://news.day.az/society/1446444.html Послу Израиля в Азербайджане показали, как готовятся новрузовские сладости - ВИДЕО
Послу Израиля в Азербайджане показали, как готовятся новрузовские сладости - ВИДЕО
Для посла Израиля в Азербайджане и его заместителя организовано мероприятие в связи с праздником Новруз.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter-аккаунте посольства.
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