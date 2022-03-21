https://news.day.az/society/1446453.html Сегодня в Азербайджане посажено 10 000 деревьев
Сегодня в Азербайджане посажено 10 000 деревьев
С целью подчеркнуть значение сохранения лесов, важность их восстановления 21 марта ежегодно отмечается Международный день лесов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представитель Службы по развитию лесов Вахид Фарзалиев отметил, что сегодня в стране посажено 10 000 деревьев.
"Сегодня на общей площади пять гектаров лесного фонда в низменных районах страны было посажено 10 000 деревьев", - сказал он.
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