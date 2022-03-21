В Суговушане отремонтирован один частный дом, планируется ремонт школы

В поселке Суговушан Тертерского района отремонтирован и сдан в эксплуатацию один частный дом, планируется ремонт школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник главный советник специального представителя Президента Азербайджана в освобожденной части Карабахского экономического района Башир Гаджиев.

По его словам, данный дом занимает площадь в 148 квадратных метров и состоит из трех комнат, кухни и двух санузлов.

"Главный фасад дома украшен декоративным камнем, что обеспечивает гармонию с местностью, где он расположен. Территория частного дома благоустроена, посажены деревья, дорога заасфальтирована. В доме проведены водопровод и электричество. Также планируется отремонтировать школу в поселке Суговушан, в связи с чем будет подготовлен рабочий проект. Школа на 144 ученических места расположена на одном гектаре земли. В ней будет 12 классных комнат и актовый зал на 60 человек", - сказал Гаджиев.