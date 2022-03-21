Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 7 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день "бустерную" дозу получили 5 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус вакцинировались "бустерной дозой" 2 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 368 489, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 319 389, вторую дозу получили 4 814 484 человека, "бустерную" дозу получили 3 010 297 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой привились 224 319 человек.