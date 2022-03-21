Азербайджанское представительство МОМ оказало поддержку возвращению еще 69 граждан Азербайджана на родину в связи с событиями в Украине

Азербайджанское представительство Международной организации по миграции (МОМ) продолжает поддерживать усилия правительства Азербайджана по эвакуации граждан в условиях продолжающегося конфликта в Украине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского представительства МОМ, благодаря слаженной работе сотрудников МОМ и сотрудничеству с правительством Азербайджана еще 69 граждан Азербайджана, которые перешли из Украины в польский город Катовице, были отправлены автобусом в Бухарест. Как только они прибудут в Бухарест, официальные лица Азербайджана организуют их эвакуацию в Баку.

Отметим, что 123 человека, эвакуированных из Польши при поддержке МОМ, уже вернулись на родину.