Как долго продлится дождливая погода в Азербайджане?

22, 23, 24 марта в Лянкяранско-Астаринской области - Масаллы и Ярдымлы ожидается продолжение дождливой погоды, в горах выпадет снег, однако погода будет несколько умеренной, чем в предыдущие дни. Об этом сказал в понедельник Day.Az директор Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, в связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках области.