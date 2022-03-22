В Баку задержан мужчина, укравший счетчики воды из 25 домов

В поселке Бинагади задержан мужчина, укравший счетчики воды из 25 домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками 43-го отделения Районного управления полиции Бинагадинского района, подозреваемый в совершении этих краж житель Агсу Горхмаз Каримов, был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Он сообщил, что в разное время в поселке Бинагади в 25 домах украл счетчики воды и сдал их в один из пунктов приема цветных металлов. Часть украденных счетчиков воды обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств.

Материалы, собранные в 43-м отделении полиции, переданы в Районное управление полиции Бинагадинского района. Расследование продолжается.