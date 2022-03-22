Какой будет погода в Баку завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, утром местами моросящий дождь, днем преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным юго-восточным ветром, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем - 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 773 до 776 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, возможен туман. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, в высокогорье - до 15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.