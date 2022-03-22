Обнародована фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 12:00 22 марта на территории Азербайджана сохранялась нестабильная погода, местами шли дожди, снег, однако интенсивность осадков снизилась.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

"Высота снежного покрова составила в Лерике - 70, Сарыбаше (Гах) - 68, Ярдымлы - 58, Алтыагадже - 47, Агдере (Ордубад) - 44, Шахдаге - 41, Халтане - 34, Кишчае (Шеки) - 32, Лазе - 28, Гирдыманчае, Гаранохуре (Исмаиллы) - 25, Грызе - 18, Дашкесане - 12, Хыналыге - 10, Гёйгёле - 7, Нахчыване - 6, Исмаиллы, Шахбузе - 5, Гусаре - 4, Шаруре, Губе - 2, Джульфе, Садараке, Шеки - 1 см", - сказала Мамедова.

Она отметила, что количество выпавших осадков в Астаре составило 12 мм, Лянкяране - 6, Ярдымлы, Агдере (Ордубад) - 4, Лерике, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе - 3, Дашкесане, Огузе, Загатале, Шахдаге, Ордубаде - 2, Джульфе, Садараке, Гедабее, Гёйгёле, Нафталане, Товузе, Агдаме, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Джафархане, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Гёйтепе, Кишчае (Шеки), Балакене, Габале, Шеки, Шемахе - 1 мм.

"Западный ветер усилился в Нафталане до 24 м/с, Гёйгёле и Тертере - до 20 м/с, Шамкире и Агдаме - до 16 м/с", - сказала она.

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов добавила, что минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляла до 2 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 10 градусов мороза, в горных районах страны - до 11 градусов мороза, в низменных районах - до 2 градусов тепла.