https://news.day.az/society/1446688.html Кадры с затопленных территорий в Физулинском и Джалилабадском районах - ВИДЕО
Кадры с затопленных территорий в Физулинском и Джалилабадском районах - ВИДЕО
Соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают принимать необходимые меры для ликвидации последствий, вызванных обильными осадками.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в течение дня силами МЧС были проведены работы по отводу воды с затопленных территорий в селе Ашагы Яглывенд Физулинского района и в Гейтепе Джалилабадского района.
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