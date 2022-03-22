Кадры с затопленных территорий в Физулинском и Джалилабадском районах

Соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают принимать необходимые меры для ликвидации последствий, вызванных обильными осадками.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в течение дня силами МЧС были проведены работы по отводу воды с затопленных территорий в селе Ашагы Яглывенд Физулинского района и в Гейтепе Джалилабадского района.