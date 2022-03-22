Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 92 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 4, вторую дозу получили 20 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 67, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил один человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13368581, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5319393, вторую дозу получили 4814504 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3010364, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 224320 человек.