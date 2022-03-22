https://news.day.az/society/1446730.html Азербайджанские пограничники круглосуточно, в жару и холод несут службу - ВИДЕО
Азербайджанские пограничники круглосуточно, в жару и холод несут службу - ВИДЕО
В связи с неустойчивыми погодными условиями на территории страны интенсивный снег в приграничных высокогорных районах не помешал службе пограничников.
Как сообщает Day.Az, азербайджанские пограничники круглосуточно, в жару и холод несут свою службу.
Представляем вашему вниманию видеоматериал Государственной пограничной службы "Родина начинается с границы"
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