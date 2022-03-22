Азербайджанские пограничники круглосуточно, в жару и холод несут службу

В связи с неустойчивыми погодными условиями на территории страны интенсивный снег в приграничных высокогорных районах не помешал службе пограничников.

Как сообщает Day.Az, азербайджанские пограничники круглосуточно, в жару и холод несут свою службу.

Представляем вашему вниманию видеоматериал Государственной пограничной службы "Родина начинается с границы"