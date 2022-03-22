Сильный пожар в Азербайджане
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В Геранбое произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Гюльмамедли района.

Возгорание произошло на тростниковом поле площадью около 10 га.

На место происшествия немедленно были вызваны пожарная машина и личный состав Геранбойского пожарного управления МЧС.

Ветреная погода затрудняет тушение пожара.

Пожарные принимают меры по недопущению распространения огня на жилые дома.

Причина пожара неизвестна.