https://news.day.az/society/1446731.html Сильный пожар в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
В Геранбое произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в селе Гюльмамедли района.
Возгорание произошло на тростниковом поле площадью около 10 га.
На место происшествия немедленно были вызваны пожарная машина и личный состав Геранбойского пожарного управления МЧС.
Ветреная погода затрудняет тушение пожара.
Пожарные принимают меры по недопущению распространения огня на жилые дома.
Причина пожара неизвестна.
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