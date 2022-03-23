Тяжелая авария в Азербайджане, есть погибший

Водитель, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Имишли, скончался в больнице.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

ДТП произошло на 74-м километре магистрали Гаджигабул-Горадиз, проходящей по территории Имишлинского района.

Автомобиль "Газель", которым управлял житель Сабирабадского района Джабраилов Анвар Гуляр оглу 1964 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "Камаз".

В результате водитель "Газели " получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Центральную больницу города Ширван.

От полученных тяжелых травм пострадавший скончался в больнице.

По факту проводится расследование.