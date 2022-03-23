https://news.day.az/society/1446748.html Тяжелая авария в Азербайджане, есть погибший - ФОТО
Тяжелая авария в Азербайджане, есть погибший - ФОТО
Водитель, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии в Имишли, скончался в больнице.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
ДТП произошло на 74-м километре магистрали Гаджигабул-Горадиз, проходящей по территории Имишлинского района.
Автомобиль "Газель", которым управлял житель Сабирабадского района Джабраилов Анвар Гуляр оглу 1964 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "Камаз".
В результате водитель "Газели " получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Центральную больницу города Ширван.
От полученных тяжелых травм пострадавший скончался в больнице.
По факту проводится расследование.
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