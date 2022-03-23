Чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале

В одном из тренажерных залов города Билясувар умер спортсмен.

Местный житель Азер Ахмедов (1973 г.р.) внезапно скончался во время тренировки, передает Day.Az

Отмечается, что у него произошел сердечный приступ.

А.Ахмедов с молодости занимался карате, несколько раз становился чемпионом республики и победителем в международных соревнованиях в Иране и Украине, работал тренером. Хотя в последние годы А.Ахмедов, являющийся ветераном первой Карабахской войны, работал в другой сфере, он продолжал регулярно заниматься спортом.

По данному факту ведется расследование.