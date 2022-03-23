https://news.day.az/society/1446759.html Чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале - ФОТО
Чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале - ФОТО
В одном из тренажерных залов города Билясувар умер спортсмен.
Местный житель Азер Ахмедов (1973 г.р.) внезапно скончался во время тренировки, передает Day.Az
Отмечается, что у него произошел сердечный приступ.
А.Ахмедов с молодости занимался карате, несколько раз становился чемпионом республики и победителем в международных соревнованиях в Иране и Украине, работал тренером. Хотя в последние годы А.Ахмедов, являющийся ветераном первой Карабахской войны, работал в другой сфере, он продолжал регулярно заниматься спортом.
По данному факту ведется расследование.
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