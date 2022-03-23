Скончалась доцент БГУ

Доцент кафедры философии факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета (БГУ), доктор философии Парвин Гасанова скончалась в возрасте 83 лет.

Об этом говорится в сообщении вуза, передает Day.Az.

В 1963 году П.Гасанова окончила факультет библиотековедения БГУ, 1966-75 гг. занимала должность заведующей отделом Научной библиотеки университета. В 1975-78 гг. она получала образование в очном отделении аспирантуры кафедры эстетики и этики БГУ, в 1978-81 гг. работала старшим лаборантом той же кафедры.