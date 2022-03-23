https://news.day.az/society/1446780.html Скончалась доцент БГУ
Скончалась доцент БГУ
Доцент кафедры философии факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета (БГУ), доктор философии Парвин Гасанова скончалась в возрасте 83 лет.
Об этом говорится в сообщении вуза, передает Day.Az.
В 1963 году П.Гасанова окончила факультет библиотековедения БГУ, 1966-75 гг. занимала должность заведующей отделом Научной библиотеки университета. В 1975-78 гг. она получала образование в очном отделении аспирантуры кафедры эстетики и этики БГУ, в 1978-81 гг. работала старшим лаборантом той же кафедры.
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