https://news.day.az/society/1446791.html В Джалилабаде изъято 19 кг наркотиков - ФОТО
В Джалилабаде изъято 19 кг наркотиков - ФОТО
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского РУП, были выявлены и изъяты из незаконного оборота различные виды наркотических средств весом свыше 19 кг.
Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков жители Масаллинского района Нурлан Рагимов и Адем Тахмазов.
У задержанных было обнаружено и изъято около 9,2 кг героина, 3,64 кг опиума, 6,53 кг марихуаны.
По факту в Джалилабадском РУП проводится расследование.
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