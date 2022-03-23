https://news.day.az/society/1446813.html В Баку не оплативший счет клиент ударил ножом владельца кафе
В Баку не оплативший счет клиент ударил ножом владельца кафе
В кафе, расположенном на улице Генерала Шихлынского в Хатаинском районе Баку, произошла поножовщина, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Между владельцем кафе Рамином Мамедовым (1979 г.р.) и клиентом произошел конфликт, из-за того, что последний не оплатил счет.
Посетитель нанес Р.Мамедову ножевое ранение.
Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту ведется расследование.
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