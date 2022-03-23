В Баку не оплативший счет клиент ударил ножом владельца кафе

В кафе, расположенном на улице Генерала Шихлынского в Хатаинском районе Баку, произошла поножовщина, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Между владельцем кафе Рамином Мамедовым (1979 г.р.) и клиентом произошел конфликт, из-за того, что последний не оплатил счет.

Посетитель нанес Р.Мамедову ножевое ранение.

Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту ведется расследование.