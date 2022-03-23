https://news.day.az/society/1446820.html В Азербайджане в результате ДТП погибли 6 человек
В Азербайджане в результате ДТП погибли 6 человек
Пресс-служба МВД Азербайджана распространила статистические данные о преступлениях и инцидентах, зарегистрированных органами внутренних дел 21 и 22 марта.
Было отмечено, что на автодорогах республики произошло шесть ДТП, передает Day.Az
В результате погибли шесть человек, еще один пострадал.
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