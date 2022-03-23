Почему на эту бакинскую улицу не едут такси?

Группа жителей поселка Баладжары жалуется на плохое состояние дороги на территории, где они проживают. По их словам, здесь долгое время не проводился капитальный ремонт, поэтому на этом участке трудно передвигаться, особенно в дождливую погоду. Речь идет об улице Малика Асланова, переулок 6, передает Day.Az со ссылкой на Xezer TV.

Жильцы отмечают, что они несколько раз ремонтировали дорогу за свой счет, но как только идут дожди, она снова выходит из строя. Это влечет за собой и дополнительные расходы для водителей.

Как заявили Xəzər Xəbər в Исполнительной власти Бинагадинского района, соответствующие структуры проинформированы о состоянии этой улицы, и на данной территории планируется проведение ремонтных работ на основе госпрограммы.