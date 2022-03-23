Мирный житель подорвался на мине в Физули

В Физулинском районе мирный житель подорвался на мине.

Как сообщает Day.Az, один человек подорвался на мине на освобожденных от оккупации территориях Физулинского района, получил тяжелые травмы в результате взрыва.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили данный факт. Сообщается, что по факту проводится расследование в Прокуратуре Физулинского района.