Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 24 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами осадки. Ночью и утром местами возможен переход дождя в мокрый снег. Днем осадки ненадолго прекратятся. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 1-3° тепла, днем до 6° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами мокрый снег и снег. Временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-8° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 15° мороза, днем 0-5° мороза.