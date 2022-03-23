https://news.day.az/society/1446862.html В Куре повысился уровень воды - ФОТО - ВИДЕО
В Куре повысился уровень воды - ФОТО - ВИДЕО
Из-за обильных дождей во второй декаде марта повысился уровень воды в реках, в том числе впадающих в Куру.
Об этом Trend сказал в среду директор Центра гидрологии Национальной гидрометслужбы Азербайджана Асиф Вердиев, передает Day.Az.
"За последние дни осадки привели к повышению уровня воды в реке Кура и, как следствие, к снижению уровня солености", - сказал он.
Вердиев отметил, что, по результатам мониторинга, сегодня в нижнем течении Куры, как и вчера, уровень солености находится в пределах нормы.
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