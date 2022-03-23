В Куре повысился уровень воды

Из-за обильных дождей во второй декаде марта повысился уровень воды в реках, в том числе впадающих в Куру.

Об этом Trend сказал в среду директор Центра гидрологии Национальной гидрометслужбы Азербайджана Асиф Вердиев, передает Day.Az.

"За последние дни осадки привели к повышению уровня воды в реке Кура и, как следствие, к снижению уровня солености", - сказал он.

Вердиев отметил, что, по результатам мониторинга, сегодня в нижнем течении Куры, как и вчера, уровень солености находится в пределах нормы.