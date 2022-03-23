Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 6999 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 333, вторую дозу получил 781 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 5542, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получила 343 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 375 580, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5319 726, вторую дозу получили 4 815 285 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 015 906, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 224 663 человека.