В Азербайджане продолжается процесс создания "зеленых коридоров".

Об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

Несмотря на нерабочие дни, министерство проводит работы в рамках весенней посадки деревьев, отметил Ф.Алиев.

"В то же время продолжается работа по созданию "зеленых коридоров" на Абшеронском полуострове. В настоящее время на участке площадью 60 гектаров между дорогой и озером в Ходжасане начался процесс создания зеленой полосы. За последние три дня на этой территории посажено более трех тысяч деревьев, соответствующих местному климату. За последние два года были посажены деревья на участке площадью 75 гектаров, расположенном между озером Ходжасан и дорогой, ведущей от торгового центра Meyvəli к Бакинскому филиалу Московского государственного университета.

Реализация еще одного проекта по озеленению продолжается в поселке Мушфигабад. Там летом планируется провести работы по озеленению территории площадью около 50 гектаров", - сказал замминистра.