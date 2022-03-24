Делегация Международного международного центра Низами Гянджеви находится с визитом в Кишиневе

Делегация Международного центра Низами Гянджеви находится с визитом в Кишиневе, чтобы поддержать Молдову в решении кризиса беженцев в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Международный центр Низами Гянджеви. Визит продлится до 25 марта.

В рамках делегации NGIC в Молдову, посетят: Златко Лагумджия, премьер-министр Боснии и Герцеговины (2001-2002 гг.), заместитель премьер-министра 1993-1996 гг., 2012-2015 гг., Петре Роман, премьер-министр Румынии (1989 г.) - 1991 г.), спикер парламента 1996-1999 гг. Эка Ткешелашвили, вице-премьер-министр Грузии (2010-2012 гг.), министр иностранных дел 2008 г.; Ровшан Мурадов, генеральный секретарь Международного Центра Низами Гянджеви.

Члены делегации проведут пресс-брифинг в штаб-квартире Центра размещения беженцев в блоке FRIȘPA Государственного университета Молдовы (ул. Н. Тестемицану 6), 24 марта 2022 г., в 12:30, во время которого они планируют передать партию гуманитарной помощи украинским беженцам.

В течение 3-х дней международная делегация посетит несколько приютов для украинских беженцев в Кишиневе, а также склад продуктов питания и гигиены. В рамках визита также предусмотрены рабочие встречи с премьер-министром Республики Молдова, а также с министром социальной защиты, председателем парламента и министром иностранных дел.

Напоминаем, что Международный центр Низами Гянджеви (NGIC) является международной организацией, базирующейся в Баку, Азербайджан, которая способствует взаимопониманию, миру, процветанию в мире, консультированию по глобальным вопросам и вызовам посредством диалога и конструктивных дискуссий на самом высоком уровне. Помимо ежегодного мероприятия, проводимого в Баку (Глобальный форум), представители организации также совершают регулярные региональные визиты в Китай, США, Грецию, Италию, Бельгию, Египет, Латвию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Украину и многие другие страны.

Это первый визит делегации NGIC в Молдову.